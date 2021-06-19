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Путин предложил назначить льготы семьям с двумя детьми при смене жилья
Фото: Администрация президента РФ

Путин предложил назначить льготы семьям с двумя детьми при смене жилья

Юлия Павлушова

Общество

Президент России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога при продаже квартиры, находившейся в собственности меньше пяти лет. Это прозвучало в субботу, 19 июня, на съезде партии «Единая Россия».

Основным условиям для получения такой льготы станет покупка нового жилья.

— Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья, — подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Путина, иногда семьям не хватает именно суммы подоходного налога на покупку новой квартиры, сообщает Интерфакс.

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