Ревакцинация от COVID-19 будет доступна в Москве в ближайшее время

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Спрос на повторную вакцинацию от коронавируса растет в Москве. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи смогут повторно сделать прививку от COVID-19 уже в ближайшее время в пунктах вакцинации. Анастасия Ракова отметила, что этот вопрос особенно актуален для тех, кто привился еще осенью или зимой.

— Мне понятны опасения людей. Многие хотят повысить свою защиту и сделать прививку еще раз, чтобы максимально снизить риск заболевания. Например, я сама ревакцинирована, — заявила Анастасия Ракова.

Также она добавила, что ревакцинация в сложных эпидемиологических условиях необходима спустя шесть месяцев после первой прививки, сообщает ТАСС.