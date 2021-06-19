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Миллион за третьего ребенка предлагает выплачивать Татьяна Буцкая
Фото: Ирина Уварова

Миллион за третьего ребенка предлагает выплачивать Татьяна Буцкая

Павел Гриднев

Общество

Поднять размер материнского капитала на третьего ребенка до 1 миллиона рублей предложила лидер общественной организации «Совет матерей», эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая в интервью радиостанции «Говорит Москва». Она также настаивает на принятии федерального закона о многодетных.

Татьяна Буцкая уверена, что с увеличением материнского капитала на третьего ребенка до 1 миллиона рублей, у семей повысится стремление к его рождению.

— Мы считаем, что при рождении третьего ребенка деньги семье нужны не меньше, а даже больше, поэтому размер материнского капитала должен расти с появлением каждого ребенка. Конечно, детей не надо мерить деньгами, но задача государства — оказать реальную помощь многодетным и тем, кто планирует ими стать, — сказала она.

По словам Буцкой, сегодня государство оказывает большую помощь семьям с детьми. В общей сложности предусмотрено порядка 3,5 тысячи различных мер поддержки, но многие о них просто не знают. Они должны быть собраны в одном месте, а также нужно единое определение «многодетной семьи».

— У нас в каждом регионе есть свое понятие «многодетная семья». Где-то два ребенка, где-то три, где-то пять. Нам надо, чтобы везде были одни стандарты, чтобы все меры были собраны в одном месте, чтобы у людей были какие-то горизонты планирования и родители знали, какие льготы им положены, какая у них будет пенсия. Хочешь воспитывать детей — прекрасно. Это будет твоя работа, которая пойдет тебе потом в пенсию, — отметила Татьяна Буцкая.

Буцкая убеждена, что, если родители поймут, что рождение детей не усугубляет их проблем, тогда у нас будет больше многодетных семей.

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