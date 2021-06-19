Гинцбург рассказал, в каком случае нельзя заболеть коронавирусом

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Человек не сможет заразиться COVID-19 при наличии антител к S-белку или к большей его части. Об этом в субботу, 19 июня, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— При наличии определенного уровня таких антител человек гарантированно не заболеет ни уханьским штаммом коронавируса, против которого создавалась вакцина «Спутник V», ни другими штаммами, которые циркулируют в настоящее время, — подчеркнул ученый.

По словам Александра Гинцбурга, уровень антител легко определить, сдав тесты «Вектор-Бест» и «Ниармедик», пишет РИА Новости. Кроме того, специалист посоветовал обезопасить себя и все-таки пройти вакцинацию от инфекции.