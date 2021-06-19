Крупный пожар со взрывами произошел на складе в «Лужниках»

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Лужнецкая набережная, 22/4, строение 4 Карта всех событий

Пожар произошел в здании на Лужнецкой набережной. Об этом в субботу, 19 июня, передает корреспондент «Вечерней Москвы».

По данным источника «ВМ» в экстренных службах, возгорание зафиксировано по адресу Лужнецкая набережная, дом № 22/4, строение 4. Возгоранию присвоен повышенный ранг. На место уже выехали пожарные.

Предварительная площадь пожара — 150 квадратных метров. Огонь перекинулся на соседнее здание. Слышны множественные взрывы.