Суббота стала самым жарким днем в Москве с начала лета

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Самым жарким днем с начала лета в Москве стала суббота, 19 июня. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— По состоянию на 16:00 столбики термометров в Москве поднялись до отметки плюс 29,1 градуса, — отметил специалист.

Михаил Леус уточнил, что это самый высокий температурный показатель с начала нынешнего лета, пишет РИА Новости. Вместе с тем синоптик предупредил, что столбики термометра до конца дня могут подняться до плюс 31 градуса.