Маршруты автобусов изменили из-за пожара на Лужнецкой набережной
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Суббота стала самым жарким днем в Москве с начала лета
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Суббота стала самым жарким днем в Москве с начала лета

Юлия Павлушова

Город

Самым жарким днем с начала лета в Москве стала суббота, 19 июня. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— По состоянию на 16:00 столбики термометров в Москве поднялись до отметки плюс 29,1 градуса, — отметил специалист.

Михаил Леус уточнил, что это самый высокий температурный показатель с начала нынешнего лета, пишет РИА Новости. Вместе с тем синоптик предупредил, что столбики термометра до конца дня могут подняться до плюс 31 градуса.

Читайте также:
жаралетопогода в Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте