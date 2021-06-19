Эксперт оценила «неделю тишины» для тех, кто задумался об аборте

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Хорошим периодом для тех женщин, что задумались об аборте, может стать «неделя тишины». За это время они могут дополнительно обдумать свое решение. Такого мнения придерживается замглавы комитета по борьбе с коррупцией Анна Замараева.

Данную программу разработали в нашей стране для будущих мам, оказавшихся перед сложным выбором. В этот период представители соцслужб должны провести с женщинами разъяснительные беседы.

— На мой взгляд, «неделя тишины» дает им хороший шанс подумать. То есть это неплохой вариант, чтобы взвесить все плюсы и минусы. При этом окончательное решение остается за, так как это ее тело — ее дело, — пояснила эксперт.

Она также добавила, что за «неделю тишины» беременная сможет определиться, не ощущая какого-либо давления со стороны, отмечает Nation News.