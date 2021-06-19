Эксперт оценила «неделю тишины» для тех, кто задумался об аборте
Хорошим периодом для тех женщин, что задумались об аборте, может стать «неделя тишины». За это время они могут дополнительно обдумать свое решение. Такого мнения придерживается замглавы комитета по борьбе с коррупцией Анна Замараева.
Данную программу разработали в нашей стране для будущих мам, оказавшихся перед сложным выбором. В этот период представители соцслужб должны провести с женщинами разъяснительные беседы.
— На мой взгляд, «неделя тишины» дает им хороший шанс подумать. То есть это неплохой вариант, чтобы взвесить все плюсы и минусы. При этом окончательное решение остается за, так как это ее тело — ее дело, — пояснила эксперт.
Она также добавила, что за «неделю тишины» беременная сможет определиться, не ощущая какого-либо давления со стороны, отмечает Nation News.