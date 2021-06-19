Авиацию привлекли для тушения пожара на складе на Лужнецкой набережной

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4с4 Карта всех событий

Ранг сложности пожара на складе на Лужнецкой набережной повысили. Об этом в субботу, 19 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Ранг сложности повысили до третьего, — отметил источник.

Возгорание произошло на одноэтажном складе пиротехники, который находится по адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 4. Здесь горит группа зданий.

Для тушения пожара привлекли авиацию. По данным департамента ГОЧСиПБ столицы, на место вылетели два пожарных вертолета Московского авиационного центра.

Видео: Вечерняя Москва

Вертолеты Ка-32А оборудованы водосливным устройством, с помощью которого они могут сбросить до пяти тонн воды на очаг возгорания.