Маршруты автобусов изменили из-за пожара на Лужнецкой набережной
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Авиацию привлекли для тушения пожара на складе на Лужнецкой набережной
Фото: Вечерняя Москва

Авиацию привлекли для тушения пожара на складе на Лужнецкой набережной

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4с4 Карта всех событий

Ранг сложности пожара на складе на Лужнецкой набережной повысили. Об этом в субботу, 19 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Ранг сложности повысили до третьего, — отметил источник.

Возгорание произошло на одноэтажном складе пиротехники, который находится по адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 4. Здесь горит группа зданий.

Для тушения пожара привлекли авиацию. По данным департамента ГОЧСиПБ столицы, на место вылетели два пожарных вертолета Московского авиационного центра.

Видео: Вечерняя Москва

Вертолеты Ка-32А оборудованы водосливным устройством, с помощью которого они могут сбросить до пяти тонн воды на очаг возгорания.

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