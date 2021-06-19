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Сборная Португалии проиграла Германии в матче Евро-2020 после двух автоголов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сборная Португалии проиграла Германии в матче Евро-2020 после двух автоголов

Юлия Павлушова

Спорт

Сборная Германия по футболу одержала победу над командой Португалии в матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Мюнхене в субботу, 19 июня.

Игра стала частью второго тура группы F. Она завершилась со счетом 4:2. В команде победителей голы забили футболисты Кай Хаверц и Робин Госенс.

Очки португальской команде принесли Криштиану Роналду и Диогу Жота. При этом спортсмены Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру отметились автоголами.

Теперь сборная Германии сыграет с Венграми в Мюнхене. А команда Португалии встретится с французской сборной в Будапеште. Игры проведут 23 июня.

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