Геннадий Онищенко обосновал правомерность обязательной вакцинации

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко разоблачил некоторые фейки об обязательной вакцинации от коронавируса.

— Во-первых, в том, что касается вакцинации населения, мы руководствуемся Федеральным законом № 157-ФЗ от 17 сентября 1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Этот документ наравне с прописанным в нем принципом добровольности и информированного согласия на вакцинацию предусматривает особые условия для так называемых декретированных групп, — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что в данном случае речь идет о гражданах, которые работают в сферах общественного питания, сервисных услуг, образования и так далее. То есть, по его словам, это правило касается любого вида деятельности, где есть тесный контакт с людьми. Сотрудник подобного предприятия, имея на руках трудовой договор, принимает на себя ряд обязательств, в том числе и при необходимости привиться от разного рода инфекций.

Защиту сотрудника обязуется обеспечить и работодатель. Для этого он должен обеспечить соответствующие условия деятельности. Вместе с тем в силу вступает еще один закон, который называется «О защите прав потребителей», отмечает ФАН.