Посол США Салливан заявил о намерении скоро вернуться в Россию

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Посол США в Москве Джон Салливан намерен вернуться в Россию уже в скором времени. Об этом он заявил в субботу, 19 июня.

Президенты России и США Джо Байден и Владимир Путин во время саммита достигли договоренности о возвращении послов двух стран к работе.

— После важного саммита я с нетерпением жду скорого возвращения в Москву, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена, изложенных в Женеве, — цитирует слова Джона Салливана посольство США в Москве в Twitter-аккаунте.

Посол добавил, что работу предстоит провести также в сферах улучшения отношений с Россией, стратегической стабильности и прав человека.

Посол Салливан: С нетерпением жду возвращения в Москву, чтобы вместе с сильной командой @USEmbRu приступить к реализации директив, изложенных Президентом Байденом в Женеве, в т.ч. вопросов стратегической стабильности, прав человека, стабильных и предсказуемых отношений с Россией. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) June 19, 2021

Саммит Путина и Байдена прошел в Женеве в среду, 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.