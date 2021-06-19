Котяков заявил, что работников могут отстранить при отказе от обязательной вакцинации
Сотрудника, который без объективных причин не сделал прививку от COVID-19 по эпидпоказаниям, можно отстранить от работы. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил министр труда социальной защиты РФ Антон Котяков.
Глава ведомства уточнил, что в таком случае организация имеет право отстранить работника без сохранения заработной платы.
— Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов, — сказал Антон Котяков.
Министр добавил, что если такое решение принято, то работников, указанных в соответствующем документе, вакцинация касается обязательно, пишет РИА Новости.