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Котяков заявил, что работников могут отстранить при отказе от обязательной вакцинации
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Котяков заявил, что работников могут отстранить при отказе от обязательной вакцинации

Юлия Павлушова

Общество

Сотрудника, который без объективных причин не сделал прививку от COVID-19 по эпидпоказаниям, можно отстранить от работы. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил министр труда социальной защиты РФ Антон Котяков.

Глава ведомства уточнил, что в таком случае организация имеет право отстранить работника без сохранения заработной платы.

— Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов, — сказал Антон Котяков.

Министр добавил, что если такое решение принято, то работников, указанных в соответствующем документе, вакцинация касается обязательно, пишет РИА Новости.

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