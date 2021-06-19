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Около 25 процентов новых больных COVID в больнице Филатова попали в реанимацию
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Около 25 процентов новых больных COVID в больнице Филатова попали в реанимацию

Юлия Курганова

Город

Почти 25 процентов больных COVID-19, которые поступили за три дня в столичную больницу № 15 имени Филатова, попали в реанимацию. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко.

Ранее сообщалось, что во вторник больница Филатова снова полностью перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом.

— За эти три дня, которые мы начали работать, уже у нас порядка 900 пациентов с коронавирусом и 20-25 процентов из них находятся в отделении реанимации, — рассказал Вечорко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он добавил, что пациенты поступают с более тяжелой дыхательной недостаточностью, с поражением легких до 25 процентов, уже на третий день у них наблюдается ухудшение ситуации.

Также Вечорко подчеркнул, что большинство сотрудников больницы вакцинировались, и отметил, что если бы полгода назад прошла массовая вакцинация, то в настоящее время был бы уже популяционный иммунитет и тяжелых больных было бы гораздо меньше.

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