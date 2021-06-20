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Северо-западный тоннель перекрыт в сторону центра из-за аварии
Фото: Moscow-Live

Северо-западный тоннель перекрыт в сторону центра из-за аварии

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Северо-западный тоннель перекрыли в сторону центра из-за ДТП. Об этом в субботу, 19 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным РЕН ТВ, автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле. Инцидент произошел в районе проспекта маршала Жукова.

В настоящее время из задымленного тоннеля производится эвакуация других машин, работает система пожаротушения.

Видео: АГН Москва

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщений о пострадавших не поступало.

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