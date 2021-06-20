Актриса, обвинившая звезду «Кадетства» в домогательствах, обратилась в полицию

Фото: instagram.com/s.a.n.e.k13

Актриса Дарья Митичашвили обвинила в домогательствах коллегу Александра Головина, который стал известен после роли в сериале «Кадетство». 33-летняя артистка написала заявление в полицию.

До этого Митичашвили оставила откровенный пост в соцсети Instagram, рассказав пользователям про неприятный инцидент. К публикации она добавила хештеги #нехочумолчать, насилиюнет.

— Мне наплевать насколько известен мужчина (если это слово вообще подходит в данной ситуации). Мне наплевать на то, что возможно когда-то он сделал что-то полезное. Мне наплевать вообще на все «смягчающие» моменты. Такого быть не должно! Не должен актер А.Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! — написала актриса.

Ее подруга заявила, что известный актер был сильно пьян и трогал Митичашвили за интимные места без какого-либо согласия, передает РЕН ТВ.