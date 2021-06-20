Путин призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник отметил, что у России есть все возможности для наращивания темпов вакцинации. Текст обращения опубликован в воскресенье, 20 июня, на сайте Кремля.

Он отметил, что важно сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с коронавирусом. По его словам, российские ученые продолжают разрабатывать новые вакцины.

— Наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий, — подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил, что в настоящее время в стране есть четыре собственные вакцины от COVID-19, и продолжается разработка новых лекарственных препаратов.

Также Путин отметил важность расширения программы диспансеризации и обеспечения своевременной помощи пациентами с болезнями сердца, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.

Он поздравил медиков с праздником и поблагодарил их за самоотверженный труд в непростой период пандемии, отметив, что дополнительные выплаты за работу с коронавирусными больными будут продолжены.