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Диетолог рассказала, сколько чашек чая и кофе можно выпивать в жару
Фото: Pexels

Диетолог рассказала, сколько чашек чая и кофе можно выпивать в жару

Илья Ашуров

Общество

В летний период желательно утолять жажду только водой, а также особенно чутко следить за пищевой безопасностью продуктов. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

По ее словам, во время жары нужно умеренно потреблять чай и кофе. Эти напитки обладают мочегонными свойствами, а избыток кофеина и вовсе может стать причиной учащенного сердцебиения. Врач рекомендует ограничиваться одной-двумя чашками кофе и двумя-тремя чашками чая. При этом идеальным напитком для утоления жажды является вода.

Кроме того, диетолог отметила, что в жаркую погоду некоторые продукты питания быстрее портятся. По этой причине следует проверять их свежесть и сроки годности.

— Нужно обращать внимание на продукты короткого срока хранения. Это молочные продукты, кондитерские изделия со сливочным кремом, продукты, которые в своём составе содержат термически необработанные яйца, от них тоже лучше отказаться, — сказала врач.

Также она добавила, что скоропортящиеся продукты не следует оставлять вне холодильника дольше чем на час. А чтобы обезопасить себя от нежелательных недомоганий в жару, следует руководствоваться принципом: готовить еду сразу перед употреблением, а несъеденное убирать в холодильник, сообщает RT.

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