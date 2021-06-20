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«Думал, что она может умереть»: Пиар-директор рассказал о депрессии Бузовой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Думал, что она может умереть»: Пиар-директор рассказал о депрессии Бузовой

Илья Ашуров

Общество

Певица и телеведущая Ольга Бузова тяжело переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. В какой-то момент она даже заявила своим близким, что не хочет жить. Об этом в своей книге «БОльше чем пиар. Как создать звезду» рассказал друг и пиар-директор артистки Антон Богуславский.

Он описал Бузову, как очень искреннего и ранимого человека. Певица столь ранима, что с трудом пережила развод с Тарасовым.

— Олины ранимость, искренность и чувствительность здорово подкосили ее во время бракоразводного процесса. Я очень боялся за нее, это было, действительно, тяжело. Думал, что она может умереть, — написал Богуславский.

Ситуация была на столько тяжелой, что близкие Бузовой вынуждены были буквально «дежурить» рядом с ней. Однако в какой-то момент Богуславский сказал певице: если она уйдет из жизни за ее собаками Евой и Челси попросту некому будет присматривать, — их отдадут в питомник. После этого Бузова отринула нежелательные мысли, а позже даже призналась, что какое-то время жила только «ради своих собак и их комфорта», передает Starhit.

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