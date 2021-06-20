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Два человека пострадали в результате ДТП с участием грузовика в Новой Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Два человека пострадали в результате ДТП с участием грузовика в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, поселение Сосенское, Проектируемый проезд № 7031 Карта всех событий

В Новомосковском административном округе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом в воскресенье, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», грузовик столкнулся с легковым автомобилем на улице Проектируемый проезд № 7031 (поселение Сосенское). В настоящее время на участке дороге, где случилась авария перекрыты четыре полосы движения.

По предварительным данным, вследствие происшествия пострадали два человека. Один из пострадавших ребенок.

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