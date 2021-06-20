Подземный пешеходный переход появится на пересечении трех улиц на западе Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Олеко Дундича Карта всех событий

На западе Москвы построят подземный переход, который будет располагаться на пересечении трех улиц. Об этом в воскресенье, 20 июня, рассказал руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— Подземный пешеходный переход на пересечении Багратионовского проезда, улиц Барклая и Олеко Дундича появится в 2023 году, — сказал руководитель ведомства.

Длина перехода составит 122 метра, а высота будет достигать 2,3 метра. В проекте предусмотрена установка четырех лифтов для удобства маломобильных граждан.

В данный момент на месте строительства демонтируют наземный пешеходный переход. После чего будет создан его временный аналог. Помимо прокладки подземных коммуникаций, планируется переложить кабельные линии и тепловые сети, а также переустроить канализации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.