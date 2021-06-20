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Подземный пешеходный переход появится на пересечении трех улиц на западе Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Подземный пешеходный переход появится на пересечении трех улиц на западе Москвы

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, улица Олеко ДундичаКарта всех событий

На западе Москвы построят подземный переход, который будет располагаться на пересечении трех улиц. Об этом в воскресенье, 20 июня, рассказал руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— Подземный пешеходный переход на пересечении Багратионовского проезда, улиц Барклая и Олеко Дундича появится в 2023 году, — сказал руководитель ведомства.

Длина перехода составит 122 метра, а высота будет достигать 2,3 метра. В проекте предусмотрена установка четырех лифтов для удобства маломобильных граждан.

В данный момент на месте строительства демонтируют наземный пешеходный переход. После чего будет создан его временный аналог. Помимо прокладки подземных коммуникаций, планируется переложить кабельные линии и тепловые сети, а также переустроить канализации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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