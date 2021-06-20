Сергей Собянин поздравил московских медиков с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником. Поздравление глава города разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 20 июня.

Мэр подчеркнул профессионализм и самоотверженность медработников, которые уже больше года сражаются с опасным вирусом. Результат их работы — тысячи спасенных жизней.

Сергей Собянин выразил безмерную благодарность всем, кто трудится в этой сфере, а также пообещал сделать все, чтобы столичная медицина стала одной из лучших.

— Постараемся сделать все необходимое, чтобы московское здравоохранение было одним из лучших в мире. Качественная медпомощь для москвичей, комфортные условия работы и достойная зарплата медиков — приоритеты для города, — написал глава города.

Мэр завершил свое поздравление пожеланием здоровья медикам и их близким.