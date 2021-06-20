Один человек пострадал при аварии в тоннеле на улице Народного Ополчения
Россия, Москва, улица Народного ОполченияКарта всех событий
В тоннеле на северо-западе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом в воскресенье, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», грузовик и легковой автомобиль столкнулись в тоннеле на улице Народного Ополчения.
ДТП случилось на полосе движения в сторону улицы Мневники.
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