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Один человек пострадал при аварии в тоннеле на улице Народного Ополчения

Илья Ашуров

Происшествия
Один человек пострадал при аварии в тоннеле на улице Народного Ополчения
Фото: Moscow-Live
Россия, Москва, улица Народного ОполченияКарта всех событий

В тоннеле на северо-западе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом в воскресенье, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», грузовик и легковой автомобиль столкнулись в тоннеле на улице Народного Ополчения.

ДТП случилось на полосе движения в сторону улицы Мневники.

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