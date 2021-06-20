«Был талисманом телевидения»: коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Лысенко

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Тележурналист Анатолий Лысенко был легендарной личностью и талисманом народного телевидения. Так прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» уход из жизни гендиректора канала «ОТР» его коллега Денис Чижов.

— Я пришел на этот канал с самого его основания — в 2013 году. И для меня было честью работать с таким легендарным человеком. Для меня он был настоящим талисманом телевидения. Он сделал этот канал максимально народным. И для нас всех его уход — большая скорбь. Но я знаю, как его обожали зрители, им тоже его будет очень не хватать, — отметил Чижов.

Сотрудник «ОТР» Евгений Кузин также отметил, что Анатолий Лысенко был неповторимым человеком и профессионалом. Он всегда старался показать настоящую жизнь России в репортажах, в телепердеачах, сказал Кузин в беседе с «ВМ».

По его словам, именно старания Лысенко помогли команде «ОТР» улучшить отечественное телевидение:

— Все мы под его началом старались дарить только поистине народные новости без прикрас и «вылизанной картинки». И это увлекало и манило людей. Он был титаном нашего телевидения! Светлая память…

Ранее стало известно, что в воскресенье, 20 июня, на 85-м году жизни скончался тележурналист Анатолий Лысенко.

Лысенко часто называют отцом современного российского телевидения. Он был одним из создателей культовой программы «Взгляд», а также первым главой ВГТРК. Именно ему принадлежит идея программы «Поле чудес». В 2012 году Лысенко возглавил «ОТР».