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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Анатолия Лысенко

Илья Ашуров

Общество
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Анатолия Лысенко
Фото: Первый канал

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского тележурналиста, генерального директора «Общественного телевидения России» (ОТР) Анатолия Лысенко. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О смерти журналиста стало известно в воскресенье, 20 июня. Он умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни.

СПРАВКА «ВМ»

Анатолий Лысенко родился в 1937 году в Виннице (город на Украине — прим. «ВМ»). Его семья переехала в Москву почти сразу после того, как он появился на свет. В столице он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Однако делом своей жизни Лысенко избрал журналистику. С конца 1960-х он начал работать в редакции молодежных программ Центрального телевидения.

Лысенко часто называют отцом современного российского телевидения. Он был одним из создателей культовой программы «Взгляд», а также первым главой ВГТРК. Именно ему принадлежит идея программы «Поле чудес». В 2012 году Лысенко возглавил «ОТР».

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