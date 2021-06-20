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Ивлеева опубликовала видео поцелуя Пугачевой и Галкина

Илья Ашуров

Общество
Ивлеева опубликовала видео поцелуя Пугачевой и Галкина
Фото: instagram/maxgalkinru

Блогер Анастасия Ивлеева выложила в Сеть видео с празднования 45-летия пародиста Максима Галкина. На кадрах запечатлен поцелуй именинника и его супруги, певицы Аллы Пугачевой.

Галкин праздновал день рождения в узком кругу друзей. Среди приглашенных гостей была и Ивлеева, которая сняла, как Пугачева и Галкин дегустируют праздничный торт.

— Я тебе говорю это каждый день. И еще раз скажу: «Люблю тебя!» — сказала Пугачева перед тем, как поцеловать мужа.

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Через два года у пары появились близнецы Лиза и Гарри. Для рождения детей супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

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