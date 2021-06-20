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Российские вузы начали приемную кампанию

Илья Ашуров

Общество
Российские вузы начали приемную кампанию
Фото: Анна Быкова

Российские вузы начали приемную кампанию 2021 года. Абитуриенты могут подать документы для поступления до 29 июля. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Также до 29 июля вузы будут проводить вступительные испытания. Зачисление абитуриентов состоится в августе.

Российские вузы начали приемную кампаниюФото: Рособрнадзор

Уточняется, что будущие студенты смогут подать документы одним из четырех способов: очно, через портал выбранного вуза, по почте или через сервис «Поступление в вуз онлайн». При этом очная подача документов будет возможна лишь при благоприятной эпидемиологической ситуации, сообщили в Telegram-канале ведомства.

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