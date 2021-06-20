Юрист рассказал о возможности отстранения не желающих прививаться сотрудников

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Сотрудники, которые работают в сфере услуг и отказываются прививаться от коронавируса, должны быть отстранены работодателем от исполнения обязанностей без сохранения зарплаты. Сотрудники, имеющие противопоказания к прививке, должны быть отстранены от работы, но с сохранением двух третей зарплаты. Об этом заявил полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях и юрист Михаил Барщевский.

— С учетом той ситуации, которая складывается с коронавирусом в Москве и Московской области, с учетом распоряжения, подписанного главным санитарным врачом Москвы, и таким же в Московской области, работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, которые не привились, — утверждает он.

По его словам, работники сами принимают решение, прививаться им или нет, но если они не вакцинируются, будут отстранены без заработной платы. Исключение составят работники с медицинскими противопоказаниями к вакцинам — их отстранят с сохранением двух третей зарплаты.

Также Барщевский рассказал, что предоставление поддельного сертификата о противопоказаниях влечет за собой ответственность.

— Но хочу подчеркнуть, что в данной ситуации «левая» справка о наличии противопоказаний образует состав уголовного преступления, поскольку является документом, дающим права и освобождающим от обязанностей, — заявил юрист в разговоре с агентством городских новостей «Москва».