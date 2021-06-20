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Постпред России в Вене рассказал о значительном прогрессе в переговорах по СПВД

Михаил Алимов

В мире
Постпред России в Вене рассказал о значительном прогрессе в переговорах по СПВД
Фото: UN Geneva / CC BY-NC-ND 2.0

Комиссия по ядерной сделке отметила значительный прогресс на переговорах в Вене и договорилась сделать перерыв для обсуждения в столицах. Об этом в воскресенье, 20 июня, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Переговоры по восстановлению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе начались в Вене в апреле, а 12 июня стартовал шестой раунд консультаций.

Напомним, что ранее Ульянов заявлял о значительном прогрессе ведущихся в Вене переговоров.

В 2015 году между Ираном и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией был заключен СВПД, согласно которому в обмен на отмену всех санкций в отношении Ирана он должен был ограничить собственную ядерную программу вооружения.

В 2018 году Дональд Трамп, экс-президент США, объявил, что государство в одностороннем порядке выходит из данного соглашения и ввел жесткие санкции в отношении Ирана.

В 2019 году тот объявил о сокращении своих обязательств по СВПД, в том числе на разработку новых ядерных исследований и производство высокообогащенного урана.

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