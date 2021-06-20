Постпред России в Вене рассказал о значительном прогрессе в переговорах по СПВД
Комиссия по ядерной сделке отметила значительный прогресс на переговорах в Вене и договорилась сделать перерыв для обсуждения в столицах. Об этом в воскресенье, 20 июня, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Совместная комиссия по #СВПД провела сегодня очередное заседание, подвела итоги шестого раунда венских переговоров и решила сделать перерыв, чтобы дать переговорщикам возможность проконсультироваться со столицами перед седьмым, решающим и, видимо, последним раундом переговоров. pic.twitter.com/A74n6B0T2r— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) June 20, 2021
Переговоры по восстановлению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе начались в Вене в апреле, а 12 июня стартовал шестой раунд консультаций.
Напомним, что ранее Ульянов заявлял о значительном прогрессе ведущихся в Вене переговоров.
В 2015 году между Ираном и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией был заключен СВПД, согласно которому в обмен на отмену всех санкций в отношении Ирана он должен был ограничить собственную ядерную программу вооружения.
В 2018 году Дональд Трамп, экс-президент США, объявил, что государство в одностороннем порядке выходит из данного соглашения и ввел жесткие санкции в отношении Ирана.
В 2019 году тот объявил о сокращении своих обязательств по СВПД, в том числе на разработку новых ядерных исследований и производство высокообогащенного урана.