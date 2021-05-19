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Постпред России в Вене рассказал о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
Фото: twitter.com/Amb_Ulyanov

Постпред России в Вене рассказал о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В настоящее время Иран и США не установили на переговорах в Вене контакт, но это не стало препятствием при продвижении вперед. Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Четвертый раунд переговоров по иранской ядерной сделке завершился в среду, 19 мая. На встрече поднимались вопросы о восстановлении соглашения и возвращении США в состав участников переговоров.

— Пока никаких официальных контактов между Ираном и США на венской площадке нет, но это не помешало продвижению вперед, — приводит РИА Новости слова Ульянова.

Ранее сообщалось, что США могут отказаться от санкций против «Северного потока — 2» сразу после их введения.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписали всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

6 апреля 2021 года в Вене началось заседание совместной комиссии Ирана и международной «пятерки». По результатам очного заседания двум рабочим группам экспертов поручили определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

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