Нарышкин: США планируют отправить войска из Афганистана в соседние страны
США пытаются перебросить войска, выводимые из Афганистана, в соседние государства, но Россия надеется, операция не будет осуществлена. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Ранее СМИ сообщали, что выводимые из Афганистана американские войска хотят разместить в Узбекистане и Таджикистане, однако договоренностей на этот счет не было.
— Очевидно, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, правительство Соединенных Штатов Америки не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах, — пояснил Нарышкин.
По его словам, Россия знала, что подобные попытки будут предприниматься. Нарышкин добавил, что РФ рассчитывает на то, что союзники по Организации договора о коллективной безопасности не будут участвовать в принятии такого решения, пишет РИА Новости.
Напомним, администрация США объявила, что вывод войск будет осуществляться с 1 мая. Вывести из страны всю армию планируется к годовщине серии из четырех координированных террористических актов — 11 сентября.
Ранее союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана.
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