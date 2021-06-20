Врач перечислила аутоиммунные заболевания, которые может вызвать коронавирус

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Главный ревматолог Депздрава Москвы Алена Загребнева рассказала, что коронавирус может вызвать различные аутоиммунные заболевания. Среди них артрит, волчанка и полимиозиты.

— Все, что касается аутоиммунных заболеваний, — мы знаем про них много, но ничего конкретного. Безусловно, пусковыми факторами может быть инфекция, особенно вирусная, в том числе коронавирусная, — отметила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как утверждает врач, медики сталкиваются с проявлением суставных заболеваний у переболевших COVID-19. Симптомы появляются после болезни, перенесенной и в легкой форме, и в тяжелой.

— Мы видим отсроченный всплеск через один, три, шесть месяцев — дебюты аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозиты, — рассказала она.

Также Загребнева просит людей вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий коронавируса.