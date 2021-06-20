Московскую фан-зону Евро-2020 в «Лужниках» начали демонтировать
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Начался демонтаж объектов в московской зоне публичного просмотра матчей чемпионата Европы на территории спорткомплекса «Лужники». Пока демонтирован фан-шоп, остальные объекты остаются на местах, сообщает РИА Новости.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что фан-зоны для московских болельщиков придется закрыть из-за текущей эпидемиологической ситуации. «Фестиваль болельщиков» функционировал с начала Евро-2020.
Отмечается, что предстоит демонтировать трибуны, экраны и другие объекты фан-зоны.
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