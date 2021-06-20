Летние кинотеатры «Москино» восстановят работу с 21 июня

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Летние кинотеатры «Москино» будут работать с 21 июня после остановки из-за ограничений. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщили в пресс-службе киносети.

Из-за эпидемиологической остановки кинотеатры прекратили свою работу с 15 июня, в понедельник они откроются снова.

— Согласно указу мэра Москвы «О возобновлении деятельности летних кинотеатров», с 21 июня «Москино» снова готово принимать зрителей на своих летних площадках на территории парков «Сокольники», «Фили» и «Музеон», — заявили в пресс-службе.

Также там добавили, что 22 июня в «Москино Музеон» и 23 июня в «Москино Сокольники» состоятся специальные показы фильма «Таксист» Мартина Скорсезе, который удостоен «Золотой пальмовой ветви» на кинофестивале в Каннах. Помимо этого пройдут показы картины «Телохранитель жены киллера» от Патрика Хьюза. Сеансы будут проводиться на языке оригинала с русскими субтитрами. На площадке в «Сокольниках» спикером станет кинокритик Маргарита Комиссарова, а в «Музеоне» сеанс представит киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино Всеволод Коршунов, отмечает ТАСС.