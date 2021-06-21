Врач сообщил, когда необходимо вызывать скорую помощь

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Нарастающее удушье, колика, острая боль в животе — это очевидные симптомы, при которых необходимо вызывать скорую помощь. Но бывают ситуации, которые многие люди считают недостойными внимания, думая, что плохое самочувствие само пройдет, а на самом деле им стоит немедленно вызвать врача. Например: температура 39, головная боль и немного болит сердце. Многие пациенты предпочитают принять таблетки и ждать улучшения. Однако старший фельдшер Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова г. Москвы Денис Тарасов рекомендует не медлить со звонком.

— Каждый случай — индивидуален. Температура температуре — рознь. Тоже самое и с учащенным сердцебиением. Вы ведь не можете знать, что именно с вами. Возможно, у вас нарушение сердечного ритма, он стал неправильным и вам нужна экстренная помощь: нужно вводить препараты, в том числе гормональные, или вас нужно везти в стационар. В любом случае, вы должны позвонить на пульт 103. Там с вами поговорят диспетчер или врач, они оценят ваше состояние и потом примут решение, нужна ли вам скорая помощь, — сказал он в эфире радио Sputnik.

Также врач рассказал, как нужно себя вести, если человеку рядом стало плохо. Например, если вдруг возникает стремительно развивающаяся аллергическая реакция. Если видно, что у человека начинается отек, то требуются специальные препараты, в том числе гормональные, поэтому необходимо срочно вызывать бригаду скорой помощи, пояснил Тарасов.

Также немедленной реакции требует ожог. Чтобы уменьшить степень поражения мягких тканей в глубину, следует как можно быстрее охладить пострадавшую кожу водой. Это уменьшит отек и снимает боль. Кроме того, срочно обратиться к специалистам рекомендуется, если потемнело в глазах и появилось головокружение, так как это может быть признаком инсульта.