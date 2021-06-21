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Новый штамм коронавируса появился в Индии

Юлия Курганова

В мире
Новый штамм коронавируса появился в Индии
Фото: ltn.com.tw

Новый штамм коронавируса, который появился в Индии, назвали «дельта плюс». Уже известно о 20 случаях заболевания.

— Мы нашли «дельта плюс» в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов, — сообщил в интервью телеканалу India TV глава Управления медицинского образования и исследований Т. П. Лахан.

Пять случаев заражения новым штаммом выявили в портовом городе Ратнагири. У двух больных при этом не было никаких симптомов. Для сдерживания распространения COVID-19 власти создали специальные зоны и опечатали районы, где был обнаружен новый штамм коронавируса.

Новый подвид, по словам специалистов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна уменьшать активность антител переболевших и вакцинированных людей, передает РИА Новости.

По данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса был выявлен 5 октября 2020 года в штате Махараштра. В последнее время он распространился во многие страны по всему миру.

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