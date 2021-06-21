Электричество в России сочли одним из самых дешевых в Европе

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия оказалась на втором месте среди европейских стран с самой дешевой электроэнергией для населения.

По результатам исследования, самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане, там потребители платят немного больше двух рублей за киловатт-час. На втором месте находится РФ со стоимостью электричества 3,6 рубля за киловатт-час. Третье место заняла Украина, где электричество стоит 4,5 рубля.

На четвертом месте рейтинга оказалась Белоруссия, где за киловатт-час граждане платят почти пять рублей. Далее в списке идут в основном страны Балканского полуострова и восточной Европы.

Самая высокая стоимость электроэнергии в Германии — 27 рублей за киловатт-час. Также в первую пятерку по дороговизне попали Дания, Бельгия, Ирландия и Испания, сообщает РИА Новости.