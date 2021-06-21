Специалист Роскачества объяснил, как не «убить» смартфон в жару

Фото: Pexels

Почему летнее солнце губительно для многих смартфонов и как избежать их поломки, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Он отметил, что современные мобильные устройства во время работы особенно с большими приложениями или во время зарядки могут очень сильно нагреваться. Если смартфон достиг достаточно высокой температуры и автоматически не выключился, то, значит, это допустимый нагрев. Но если в это время на гаджет будут падать прямые солнечные лучи, то устройство может выйти из строя, предупредил специалист.

— Надо следить, чтобы ни адаптер питания, ни само зарядное устройство, ни сам телефон не попадали во время зарядки под длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это чревато тем, что пластик может размягчиться или вовсе расплавиться, из-за чего контакты потеряют свою изоляцию, что может привести к короткому замыканию. В такой ситуации может быть даже возгорание самого устройства или адаптера питания, когда вы их вновь вставите в розетку, — пояснил Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что если смартфон сильно нагрелся во время зарядки, но еще не получил повреждение, его нужно отключить и убрать в темное место. Нельзя пытаться его экстренно охладить подручными средствами, так можно сделать еще хуже.