Пашинян заявил, что в Армении произошла «стальная» революция

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Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян, чья партия «Гражданский договор» лидирует на парламентских выборах в стране, сказал, что народ провел «стальную» революцию, а также он поблагодарил за поддержку российские власти.

— Победа на парламентских выборах восстановит общественную и национальную консолидацию. Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз «стальную», вместо «бархатной». Все договоренности будут выполнены, — заявил Пашинян, трансляция его выступления велась в Facebook в понедельник, 21 июня.

Он отметил, что граждане Армении приняли свое решение, и пообещал в ближайшие дни начать консультации со всеми «здоровыми политическими силами».

Также Пашинян поблагодарил президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, которую они оказывали Армении.

Партия «Гражданский договор» лидирует по итогам подсчета голосов с 30 процентов избирательных участков, набирая 58,52 процента, на втором месте блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна с 18,56 процента. Партия Кочаряна назвала итоги выборов сомнительными.