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Эксперт предположил, когда в России начнется снижение заболеваемости COVID

Юлия Курганова

Общество
Эксперт предположил, когда в России начнется снижение заболеваемости COVID
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в течение трех недель, через два месяца ожидается падение количества больных. Об этом сообщилэксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

— Считаю, что через 1-3 недели заболеваемость достигает пика и выйдет на плато, понижение следует ожидать не ранее, чем через два месяца. К сожалению, видно, что в эту волну вирус распространяется быстрее, — сказал он.

Эксперт отметил, что всплеск заболеваемости по прогнозам должен был наступить весной, но «сдвинулся» на лето, следующий всплеск может быть в конце года.

Тавадян подчеркнул, что от темпов вакцинации зависит, будет ли еще один всплеск. Также сыграет роль число людей, которые уже переболели COVID-19, передает РИА Новости.

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