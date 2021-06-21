Российские ученые предрекли более 20 тысяч случаев заболевания COVID в сутки

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Российские ученые предрекли возможный пик прироста заболеваемости коронавирусом с 30 июня. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что с конца июня возможно выявление более 20 тысяч случаев заболевания в сутки.

Специалисты обновили свой прогноз по заболеваемости COVID-19. По их мнению, после пика будет снижение до 15–16 тысяч новых случаев.

Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров пояснил, что ученые скорректировали данные.

— Пик заболеваемости возможен, по-прежнему, 30 июня, его высота будет около 21 тысячи. А количество болеющих — примерно 420 тысяч. Потом начнется снижение заболеваемости до 15-16 тысяч новых случаев. Количество активных случаев к середине июля может достигнуть уровня около 522 тысячи болеющих, — сообщил он «Известиям».

В воскресенье, 20 июня, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщил о 17 611 новых случаях COVID-19. В Москве за сутки заболело 8305 человек, Подмосковье — 1638, Санкт-Петербурге — 1019.