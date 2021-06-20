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Более 17 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Более 17 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Илья Ашуров

Общество

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 17 611 случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что у 17,1 процента пациентов не имелось клинических проявлений заболевания.

Более 17 тысяч случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

За минувшие сутки в стране вылечились от инфекции 8629 пациентов, зафиксировали 450 летальных исходов.

Более 17 тысяч случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За весь период пандемии в России зафиксировали 5 316 826 случаев коронавируса. Вылечились 4 869 972 человека.

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