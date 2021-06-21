Псаки заявила, что саммит в Женеве не повлиял на политику антироссийских санкций

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве не повлияли на политику антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 21 июня, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, в политике санкций США против России «ничего не изменилось»

— Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия, — приводит The New York Times слова Псаки.

Саммит Путина и Байдена прошел в Женеве в среду, 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.