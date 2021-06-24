Министр разъяснил условия отмены НДС для ресторанного бизнеса

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов прокомментировал предложение снизить или полностью отменить НДС для предприятий общественного питания. Оно было озвучено представителями бизнес-сообщества на одном из первых заседаний Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при правительстве Москвы как одна из мер поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, еще в конце прошлого года.

— После детальной проработки оно было нами поддержано, — отметил он. — По нашему мнению, эта мера позволит поддержать предприятия общественного питания в этот сложный для отрасли период.

В целом в России работает около 66 тысяч организаций общественного питания, из них 80 процентов — малый и средний бизнес, применяющий специальные режимы налогообложения, которые не требуют уплаты НДС.

— Необходимость уплаты налога возникает в случае перехода налогоплательщиком на основную систему налогообложения, это необходимо сделать в случае превышения порога годовой выручки в 200 миллионов рублей и численности персонала в 130 человек, — пояснил Кирилл Пуртов. — При этом в отличие от других отраслей экономики, у предприятий общественного питания доля «входящего» НДС минимальна. Многие поставщики предприятий общественного питания или используют упрощенную систему налогообложения, или являются предприятиями сельского хозяйства и применяют ставку НДС в размере десяти процентов.

Вследствие этого, по его словам, предприятия общественного питания вынуждены уплачивать НДС почти в полном объеме, что делает их экономику нерентабельной.

— Отмена НДС для организаций общественного питания исключит для них необходимость дробления бизнеса, даст возможность увеличить штатную численность и фонд оплаты труда, расширит возможности привлечения инвестиций в развитие, — продолжил министр. — В свою очередь для государства реализация этих мер будет способствовать обелению бизнеса общественного питания, росту налогооблагаемой выручки и уровня официальной занятости в отрасли.

Предполагается, что эти меры не окажут негативного воздействия на бюджетные доходы: поступления по НДС от организаций общественного питания с объемом выручки до двух миллиардов рублей оцениваются на уровне 15 миллиардов рублей, которые, как ожидается, будут замещены дополнительными поступлениями от этих же организаций по налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам.