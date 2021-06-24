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Предприниматели откроют более 90 точек нестационарной торговли в столице

Илья Ашуров

Город
Предприниматели откроют более 90 точек нестационарной торговли в столице
Фото: Вечерняя Москва

В столице выставили на торги 93 объекта нестационарной торговли. Столичные предприниматели смогут разместить в них киоски с мороженым, пункты проката и обслуживания, а также бахчевые развалы. Об этом в четверг, 24 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На аукционе представлены различные торговые объекты — от вендинговых автоматов до павильонов. Они расположены во всех районах столицы, кроме Зеленоградского.

— Всего по итогам пяти месяцев этого года город провел 132 аукциона по нестационарным торговым объектам. Средняя конкуренция составила порядка пяти участников на лот, — отметил заместитель мэра.

В свою очередь руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что все торги пройдут в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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