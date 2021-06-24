Дерматолог рассказала, как косметика в жару может повлиять на кожу

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При использовании макияжа в жаркую погоду может усилиться появление угревой сыпи на коже. Об этом в четверг, 24 июня, сообщила дерматолог и косметолог Зоя Константинова.

— Если человек вынужден постоянно краситься на работу, то рекомендуется использовать специально подобранные по типу кожи тональные кремы с SPF-эффектом, — посоветовала она.

Также специалист рассказала, что в жаркую погоду жирная кожа выделяет больше кожного сала. Это усиливает существующее заболевание акне, если оно есть, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, в Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары. Воздух в столице может прогреться до 37 градусов. Ранее дерматолог объяснил, что делать при солнечном ожоге.