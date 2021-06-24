Московским детям и подросткам разъяснили правила посещения общепита

Фото: Twitter / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Дети и подростки в сопровождении взрослых смогут посещать кафе и рестораны в столице без QR-кодов. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что лица не достигшие 18 лет смогут посещать заведения общепита в сопровождении родителей или иных законных представителей, которые предъявят QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19.

Кроме того, согласно указу, веранды и летние кафе в Москве можно посещать без QR-кода до 12 июля.

Ранее сообщалось, что посещать заведения общественного питания в Москве с 28 июня смогут только привитые или переболевшие коронавирусом люди либо граждане, сдавшие ПЦР-тест. Кроме того, людям с медицинским отводом от прививки от коронавируса потребуется ПЦР-тест для посещения заведений общепита в столице.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.