Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Остановку на МЦД-2 перенесут со станции Покровское-Стрешнево 25 июня

Михаил Алимов

Город
Остановку на МЦД-2 перенесут со станции Покровское-Стрешнево 25 июня
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Остановка поездов МЦД-2 будет перенесена со станции Покровское-Стрешнево на ТПУ «Щукинская» 25 июня. Об этом в четверг, 24 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Новый транспортно-пересадочный узел объединит все виды городского общественного транспорта: МЦД, метро, автобусы и трамваи, — говорится в сообщении.

На ТПУ «Щукинская» будут располагаться около 20 маршрутов наземного транспорта в шаговой доступности, пересадка на станцию метро «Щукинская», крытая платформа, пассажирский терминал, оборудованный лифтами и эскалаторами, безопасный пешеходный переход через железную дорогу. Возле ТПУ находится развитая городская и коммерческая инфраструктура.

Читайте также:
МЦД-2перенесена остановкарайон Покровское-Стрешнево
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Евро-2020: испытываем датский стыд

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

О семейных ценностях и литературе

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Необходимые решения

Георгий Пашков
Георгий Пашков

Поклонимся великим тем годам

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Все мнения
О проекте