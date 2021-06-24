Остановку на МЦД-2 перенесут со станции Покровское-Стрешнево 25 июня

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Остановка поездов МЦД-2 будет перенесена со станции Покровское-Стрешнево на ТПУ «Щукинская» 25 июня. Об этом в четверг, 24 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Новый транспортно-пересадочный узел объединит все виды городского общественного транспорта: МЦД, метро, автобусы и трамваи, — говорится в сообщении.

На ТПУ «Щукинская» будут располагаться около 20 маршрутов наземного транспорта в шаговой доступности, пересадка на станцию метро «Щукинская», крытая платформа, пассажирский терминал, оборудованный лифтами и эскалаторами, безопасный пешеходный переход через железную дорогу. Возле ТПУ находится развитая городская и коммерческая инфраструктура.