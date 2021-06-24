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Иммунолог рассказал, введут ли локдаун в Крыму и Краснодарском крае

Елена Фролова

Общество
Иммунолог рассказал, введут ли локдаун в Крыму и Краснодарском крае
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Вероятность распространения COVID-19 на курортах и пляжах Краснодарского края и Крыма очень низкая. Такого мнения придерживается врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

— Опасность нулевая. Там солнце и ветер. Иными словами, это означает, что вероятность заражения крайне мала, — пояснил эксперт.

По его словам, на полуострове в настоящее время необходимо ликвидировать последствия по кишечным инфекциям, а также наладить питание и водоснабжение после шторма. Он подчеркнул, что сейчас для Крыма это более важные проблемы.

При этом иммунолог добавил, что решение о целесообразности или нецелесообразности введения локдауна в этих регионах остается за местными властями, отмечает ИА «НСН».

Тем временем врач и телеведущий, главврач ГКБ № 71 Москвы Александр Мясников рассказал, что не видит смысла в закрытии границ с Турцией, которого требуют некоторые специалисты. По его словам, доля привитых в этой стране человек в четыре раза больше, чем в России, а заболевших — меньше.

По его словам, главный риск заболеть COVID-19 приходится совсем не на турецкие отели и курорты.

— Да, существуют опасности, однако не в том, что человек привезет, а в том, что в самолете он долго находится. Есть риски, если там летит заболевший человек, — пояснил доктор.

Он подчеркнул, что настоящим источником опасности является длительный перелет. В свою очередь в самой Турции человек будет лежать на пляже и купаться в море. Как подчеркнул Александр Мясников, на воздухе нельзя заразиться COVID-19, отмечает «Царьград».

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