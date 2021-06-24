Пожар произошел в здании ангара на севере Москвы
Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица, 15с3 Карта всех событий
На севере столицы горит здание ангара, в котором хранятся декорации. Об этом в четверг, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», пожар произошел в доме 15, строение 3, на Сельскохозяйственной улице. На месте происшествия наблюдается густой серый дым.
Площадь пожара составляет 20 квадратных метров.
— В ангаре хранятся выставочные материалы. По предварительным данным, горят декорации, — заключил источник «ВМ».
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