Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожар произошел в здании ангара на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Пожар произошел в здании ангара на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица, 15с3 Карта всех событий

На севере столицы горит здание ангара, в котором хранятся декорации. Об этом в четверг, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пожар произошел в доме 15, строение 3, на Сельскохозяйственной улице. На месте происшествия наблюдается густой серый дым.

Площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

— В ангаре хранятся выставочные материалы. По предварительным данным, горят декорации, — заключил источник «ВМ».

Читайте также:
ангарпожардекорации
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Евро-2020: испытываем датский стыд

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

О семейных ценностях и литературе

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Необходимые решения

Георгий Пашков
Георгий Пашков

Поклонимся великим тем годам

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Все мнения
О проекте