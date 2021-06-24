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Москвичей не будут пускать в рестораны и на мероприятия по справкам об антителах

Анастасия Волоснова

Город
Москвичей не будут пускать в рестораны и на мероприятия по справкам об антителах
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичей не будут пускать в кафе, рестораны и на массовые мероприятия по справкам об антителах к коронавирусу. Об этом в четверг, 24 июня, рассказали в оперштабе Москвы.

Для подтверждения наличия прививки или статуса «переболевшего» москвичи должны будут предъявлять работникам заведения специальный QR-код.

При этом по справке об антителах жителей и гостей столицы не будут пускать в рестораны и бары, подчеркнули в оперштабе.

— Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие, — говорится в сообщении.

В оперштабе также пояснили, что «бесковидный» режим не распространяется на продуктовые магазины и аптеки. Данные объекты все москвичи смогут посещать без QR-кода, подтверждающего наличие прививки.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Ранее сообщалось, что посещать заведения общественного питания в Москве с 28 июня смогут только привитые или переболевшие коронавирусом люди либо граждане, сдавшие ПЦР-тест. Кроме того, людям с медицинским отводом от прививки от коронавируса потребуется ПЦР-тест для посещения заведений общепита в столице.

Наличие высокого титра антител не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19, добавили в оперштабе.

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